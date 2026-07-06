Explainer: नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की तैयारी, क्या घरों से बाहर आ पाएगा 30,000 टन सोना?

New Gold Monetisation Scheme: भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं, बल्कि परिवारों की सबसे भरोसेमंद पूंजी माना जाता है। लेकिन यही सोना देश की अर्थव्यवस्था के लिए लंबे समय से बड़ी चुनौती भी बना हुआ है। हर साल भारत अरबों डॉलर खर्च कर विदेशों से सोना खरीदता है, जबकि देश के घरों और मंदिरों में पहले से हजारों टन सोना रखा हुआ है। अब सरकार इसी निष्क्रिय सोने को अर्थव्यवस्था में लाने की तैयारी कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को नए रूप में शुरू करने पर विचार कर रही है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि ज्वैलर्स को भी इस योजना का हिस्सा बनाया जाए। सरकार का मानना है कि लोगों का भरोसा ज्वैलर्स पर ज्यादा होता है, इसलिए उनके जुड़ने से योजना को पहले के मुकाबले बेहतर रिस्पांस मिल सकता है।