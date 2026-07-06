HDFC Bank, Axis Bank और Bajaj Auto समेत इन शेयरों में आज देखी जा रही तेजी, जानिए PE और मार्केट कैप

Stock Market Today 6th July 2026: भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 177 अंक की बढ़त के साथ 77,940 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 10 बजे यह 0.46 फीसदी या 361 अंक की बढ़त के साथ 78,124 पर ट्रेड करता दिखा। इस समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 18 शेयर हरे निशान पर और 12 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.46 फीसदी या 112 अंक की बढ़त के साथ 24,379 पर ट्रेड करता दिखा।