सिर्फ बड़ा लोन पास कराने के लिए न लें Joint Home Loan, जानिए इसके फायदे और नुकसान

Home Loan Tips: जॉइंट होम लोन लेने से बड़ी रकम का लोन मिल सकता है और ईएमआई का बोझ भी दो लोगों में बंट जाता है। लेकिन क्या सिर्फ इन फायदों के लिए जॉइंट होम लोन लेना सही फैसला है। जॉइंट होम लोन का फैसला लेने से पहले तय करें कि घर का मालिक कौन होगा, डाउन पेमेंट कौन करेगा और ईएमआई कौन और कितनी भरेगा। क्योंकि अगर एक को-एप्लिकेंट बीच में ईएमआई देना बंद कर देता है, तो बैंक दूसरे व्यक्ति से पूरी ईएमआई और पूरे बकाया लोन की वसूली कर सकता है।