Encumbrance Certificate: आपके घर या फ्लैट पर किसी ने लोन तो नहीं ले रखा? EC डाउनलोड करके करें चेक, जान लें प्रोसेस

How to Download Encumbrance Certificate: आपके घर या फ्लैट पर आपकी जानकारी के बिना किसी ने लोन तो नहीं ले रखा? अगर कोई ऐसा करके लोन न चुकाए तो आप पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। दिल्ली के कथित 18 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में ऐसा ही हुआ था। किराएदारों ने फ्लैट की फर्जी सेल डीड बनवाकर 18 करोड़ का लोन उठा लिया और फिर चुकाया नहीं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदते समय ही नहीं, बल्कि उसके मालिकाना हक के पूरे समय के दौरान समय-समय पर लीगल वेरिफिकेशन करते रहना चाहिए।