HDFC Bank के कुल लोन और जमा दोनों में हुई अच्छी बढ़ोतरी, सोमवार को शेयर पर रहेगी निवेशकों की नजर

बैंक का शेयर पिछले एक सप्ताह में करीब 1 फीसदी और पिछले एक महीने में 6 फीसदी से ज्यादा चढ़ा है। शुक्रवार को यह 0.6 फीसदी की बढ़त के साथ 801.05 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि, साल 2026 में अब तक शेयर में 19 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं, पिछले तीन वर्षों में इसमें 7 फीसदी की कमजोरी रही है, जबकि पांच साल में इसने 8 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 12.34 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है।