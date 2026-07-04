Petrol Diesel Price: सरकारी तेल कंपनियों को पहली तिमाही में कितना घाटा हुआ? जानिए आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम

Petrol Diesel Price Today 4 July 2026: क्रूड ऑयल की कीमत कम होने के बाद अब लोग पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम होने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल कीमतों में राहत मिलने के संकेत नहीं हैं। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 72 डॉलर प्रति बैरल होने के बावजूद देश में 4 जुलाई को पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रहे। इसकी बड़ी वजह यह है कि सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने अप्रैल-जून तिमाही में पेट्रोल और डीजल बेचने पर भारी नुकसान उठाया था। ऐसे में फिलहाल कीमतों में कटौती की संभावना कम नजर आ रही है।