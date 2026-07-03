Crude Oil के दाम 72 डॉलर पर, लेकिन भारत में कम नहीं होंगे Petrol Diesel के दाम, जानिए आपके शहर में क्या है रेट?

Petrol Diesel Price Today 3rd July 2026: ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें चार महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं, लेकिन इसका फायदा फिलहाल आम लोगों को नहीं मिल रहा। ऐसे में आम ग्राहकों के मन में यह सवाल होगा कि पेट्रोल-डीजल के दामों में कब तक कटौती होगी। इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि सरकारी तेल कंपनियां अभी भी मिडिल ईस्ट में तनाव के दौरान महंगे दाम पर खरीदे गए कच्चे तेल का इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कटौती की संभव नहीं है।