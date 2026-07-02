OnMobile Global और Hexagon Nutrition समेत इन शेयरों में आई 20% तक की तेजी, 1 ही दिन में निवेशकों की हो गई अच्छी कमाई

Vedanta Oil and Gas Share Rise: भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बीएसई सेंसेक्स 0.75 फीसदी या 579 अंक की बढ़त के साथ 77,502 पर बंद हुआ है। वहीं, एनएसई निफ्टी 0.71 फीसदी या 169 अंक बढ़कर 24,175 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे अधिक तेजी इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक और बजाज फिनसर्व में दर्ज हुई। वहीं, सबसे अधिक गिरावट लार्सन एंड टुब्रो, मारुति, एक्सिस बैंक, रिलायंस और बीईएल में दर्ज हुई। आज कई शेयरों में 20 फीसदी की भारी भरकम तेजी भी दर्ज हुई है।