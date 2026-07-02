2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

BoB, Tata Capital और DMart के शेयरों में आज आई गिरावट, जानिए कितने PE पर कर रहे ट्रेड

DMart Share Fall: निफ्टी नेक्स्ट-50 के शेयरों मे से गेल इंडिया, डीमार्ट, टाटा कैपिटल, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। भारतीय शेयर बाजार के तेजी के साथ शुरुआत करने के बावजूद इन शेयरों में गिरावट का माहौल दिखाई दिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jul 02, 2026

Nifty Next Fifty Share losers

BoB के शेयर में गिरावट आई। (फोट: AI)

Bank of Baroda Share Fall: भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है। निफ्टी नेक्स्ट-50 में 293 अंकों या 0.41 फीसदी की तेजी देखी गई। निफ्टी नेक्स्ट-50 ओपनिंग के समय 72,422 के लेवल पर था इसके बाद इसने 72,463 के हाई लेवल को छुआ। इस तेजी के साथ ही निफ्टी नेक्स्ट-50 के कुछ शेयरों में गिरावट भी देखने को मिली है। सुबह 10 बजकर 38 मिनट पर इसके टॉप-5 लूजर्स की लिस्ट में डीमार्ट, टाटा कैपिटल, बैंक ऑफ बडौदा, गेल इंडिया शामिल थे।

Nifty Next Fifty के इन शेयरों में दिखी गिरावट

डीमार्ट शेयर (DMart Share)

टॉप लूजर्स में पहले नंबर पर डीमार्ट दिखाई दिया। यह एवेन्यू सुपरमार्ट्स की कंपनी है। यह 2.89 फीसदी या 125 रुपये की गिरावट के साथ 4,203 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर का 52 वीक हाई 4,949.50 रुपये है, जो 4 सितंबर 2025 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 वीक लो 3,529.00 रुपये है, जो 1 फरवरी 2026 को दर्ज हुआ था। यह शेयर 95.07 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 2,74,641.21 करोड़ रुपये है।

सीमेंस एनर्जी इंडिया (Siemens Energy Share)

यह शेयर शुरुआती कारोबार में 3.02 फीसदी या 109.80 रुपये की गिरावट के साथ 3,530 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर का 52 वीक हाई 3,968.00 रुपये है, जो 29 मई 2026 को दर्ज हुआ था। 52 वीक लो 2,115.00 रुपये है, जो 23 जनवरी 2026 को दर्ज हुआ था। यह शेयर 98.96 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 1,25,703.42 करोड़ रुपये है।

टाटा कैपिटल (Tata Capital Share)

टाटा कैपिटल का शेयर 0.87 फीसदी या 3.15 रुपये की गिरावट के साथ 358.40 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर का 52 वीक हाई 379.95 रुपये है, जो 19 जून 2026 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 वीक लो 296 रुपये है, जो 2 जून 2026 को दर्ज हुआ था। यह शेयर 39.92 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 1,52,136.11 करोड़ रुपये है।

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda Share)

यह शेयर शुरुआती कारोबार में 0.90 फीसदी या 2.45 रुपये की गिरावट के साथ 269.20 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर का 52 वीक हाई 325.50 रुपये है, जो 26 फरवरी 2026 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 वीक लो 230.81 रुपये है, जो 29 अगस्त 2025 को दर्ज हुआ था। यह शेयर 7.21 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 1,39,213.07 करोड़ रुपये है।

गेल इंडिया (GAIL India Share)

यह शेयर शुरुआती कारोबार में सुबह 11 बजे 0.34 फीसदी या 0.59 रुपये की गिरावट के साथ 173.91 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर का 52 वीक हाई 195.45 रुपये है, जो 8 जुलाई 2025 को दर्ज हुआ था। 52 वीक लो 134.36 रुपये है, जो 23 मार्च 2026 को दर्ज हुआ था। यह शेयर 18.88 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 1,14,340.98 करोड़ रुपये है।

IT Stocks Rise: Infosys, TCS और HCL Tech समेत इन शेयरों में आई बड़ी तेजी, 400 पॉइंट उछला सेंसेक्स

ये भी पढ़ें
Infosys Share Price

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Jul 2026 12:17 pm

Hindi News / Business / BoB, Tata Capital और DMart के शेयरों में आज आई गिरावट, जानिए कितने PE पर कर रहे ट्रेड

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Vedanta Iron and Steel Share Rise: सिर्फ 13 दिन में किया पैसा डबल, आज भी 10% का उछाल, वेदांता ग्रुप के इस शेयर में जारी है तेजी

Vedanta Iron and Steel Share
कारोबार

मैं भारत में कभी CEO नहीं बन पाती: इंदिरा नूई, चीन-US की तारीफ पर मचा घमासान

PepsiCo Former CEO
कारोबार

EPFO News: करोड़ों लोगों को मिल सकती है बढ़ी हुई सैलरी, PF Account के लिए 1800 रुपये से ज्यादा कटवाना जरूरी नहीं, EPFO लाया नए नियम

EPFO New Rules 2026
कारोबार

Top Losers Today: Airtel, NTPC और L&T समेत इन शेयरों में दिख रहा बिकवाली का दबाव, टूट गए भाव

Nifty-50 Top Losers Bharti Airtel
कारोबार

IT Stocks Rise: Infosys, TCS और HCL Tech समेत इन शेयरों में आई बड़ी तेजी, 400 पॉइंट उछला सेंसेक्स

Infosys Share Price
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.