2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Top Losers Today: Airtel, NTPC और L&T समेत इन शेयरों में दिख रहा बिकवाली का दबाव, टूट गए भाव

Nifty-50 Share Losers List : भारती एयरटेल में आज 15.60 रुपये की गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही लार्सन एंड टुब्रो, पावरग्रिड, एनटीपीसी और मैक्स हेल्थकेयर जैसे शेयरों में भी गिरावट आई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jul 02, 2026

Nifty-50 Top Losers Bharti Airtel

Larsen and Toubro के शेयर में गिरावट आई। (फोटो: AI)

Bharti Airtel Share Fall: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार के कारोबारी सत्र में बढ़त देखने को मिल रही है। दोनों ही एक्सचेंज हरे निशान में ट्रेड करते दिखे। एनएसई निफ्टी 114.60 अंकों की बढ़त के साथ 24,120 पर पहुंच गया। इसके अलावा बीएसई सेंसेक्स में 344 अंकों की बढ़त देखने को मिली। सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर इस तेजी के बीच लार्सन एंड टुब्रो, भारती एयरटेल, पावरग्रिड शेयर जैसे शेयर निफ्टी-50 के टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल दिखे।

Nifty-50 के इन शेयरों में दिखी गिरावट

लार्सन एंड टुब्रो (Larsen & Toubro Share)

लार्सन एंड टुब्रो के शेयर में आज 45.60 रुपये यानी करीब 1.11 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। टॉप लूजर्स की लिस्ट में इसका पहला स्थान है। इस गिरावट के बाद कंपनी का टोटल मार्केट कैप 5,56,523.72 करोड़ रुपये रह गया। शेयर की कीमत 4,047.00 रुपये पर ट्रेड करती दिखी। इस शेयर का 52 वीक हाई प्राइस 4,440.00 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो प्राइस 3,288.10 रुपये है।

भारती एयरटेल ( Bharti Airtel Share)

भारती एयरटेल के शेयर में आज 15.60 रुपये यानी करीब 0.83 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। टॉप लूजर्स की लिस्ट में इसका दूसरा स्थान है। इस गिरावट के बाद कंपनी का टोटल मार्केट कैप 11,30,547.06 करोड़ रुपये रह गया। शेयर की कीमत 1,855.40 रुपये पर ट्रेड करती दिखी। इस शेयर का 52 वीक हाई प्राइस 2,174.50 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो प्राइस 1,740.50 रुपये है।

पावरग्रिड शेयर (Power Grid Share)

पावरग्रिड शेयर में आज 2.10 रुपये यानी करीब 0.73 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। टॉप लूजर्स की लिस्ट में इसका तीसरा स्थान है। इस गिरावट के बाद कंपनी का टोटल मार्केट कैप 2,65,485.74 करोड़ रुपये रह गया। शेयर की कीमत 285.45 रुपये पर ट्रेड करती दिखी। इस शेयर का 52 वीक हाई प्राइस 324.95 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो प्राइस 250 रुपये है।

एनटीपीसी शेयर (NTPC Share)

एनटीपीसी शेयर में आज 2.65 रुपये यानी करीब 0.74 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। टॉप लूजर्स की लिस्ट में इसका चौथा स्थान है। इस गिरावट के बाद कंपनी का टोटल मार्केट कैप 3,44,474.06 करोड़ रुपये रह गया। शेयर की कीमत 355.25 रुपये पर ट्रेड करती दिखी। इस शेयर का 52 वीक हाई प्राइस 414.40 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो प्राइस 315.55 रुपये है।

मैक्स हेल्थकेयर (Max Healthcare Share)

मैक्स हेल्थकेयर के शेयर में आज 6.10 रुपये यानी करीब 0.54 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। टॉप लूजर्स की लिस्ट में इसका पांचवा स्थान है। इस गिरावट के बाद कंपनी का टोटल मार्केट कैप 1,10,356.11 करोड़ रुपये रह गया। शेयर की कीमत 1,133.80 रुपये पर ट्रेड करती दिखी। इस शेयर का 52 वीक हाई प्राइस 1,314.30 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो प्राइस 903.00 रुपये है।

Stock Market Outlook for July: 25 में से 18 बार जुलाई में शेयर बाजार ने दिया है अच्छा रिटर्न, क्या इस बार भी आएगी तेजी?

ये भी पढ़ें
Stock Market Prediction

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Jul 2026 10:43 am

Hindi News / Business / Top Losers Today: Airtel, NTPC और L&T समेत इन शेयरों में दिख रहा बिकवाली का दबाव, टूट गए भाव

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

EPFO News: करोड़ों लोगों को मिल सकती है बढ़ी हुई सैलरी, PF Account के लिए 1800 रुपये से ज्यादा कटवाना जरूरी नहीं, EPFO लाया नए नियम

EPFO New Rules 2026
कारोबार

IT Stocks Rise: Infosys, TCS और HCL Tech समेत इन शेयरों में आई बड़ी तेजी, 400 पॉइंट उछला सेंसेक्स

Infosys Share Price
कारोबार

Nayara और सरकारी पंप्स पर Petrol-Diesel की कीमत में कितना है अंतर? जानिए आज आपके शहर में भाव

Petrol Diesel Price Update
कारोबार

Stock Market Outlook for July: 25 में से 18 बार जुलाई में शेयर बाजार ने दिया है अच्छा रिटर्न, क्या इस बार भी आएगी तेजी?

Stock Market Prediction
कारोबार

KPIT Technologies का शेयर 16% टूटा, Wheels India और Apar Industries समेत इन स्टॉक्स में भी आई भारी गिरावट

Nifty Share Fall List
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.