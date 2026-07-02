Top Losers Today: Airtel, NTPC और L&T समेत इन शेयरों में दिख रहा बिकवाली का दबाव, टूट गए भाव

Larsen and Toubro के शेयर में गिरावट आई। (फोटो: AI)
Bharti Airtel Share Fall: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार के कारोबारी सत्र में बढ़त देखने को मिल रही है। दोनों ही एक्सचेंज हरे निशान में ट्रेड करते दिखे। एनएसई निफ्टी 114.60 अंकों की बढ़त के साथ 24,120 पर पहुंच गया। इसके अलावा बीएसई सेंसेक्स में 344 अंकों की बढ़त देखने को मिली। सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर इस तेजी के बीच लार्सन एंड टुब्रो, भारती एयरटेल, पावरग्रिड शेयर जैसे शेयर निफ्टी-50 के टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल दिखे।
लार्सन एंड टुब्रो के शेयर में आज 45.60 रुपये यानी करीब 1.11 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। टॉप लूजर्स की लिस्ट में इसका पहला स्थान है। इस गिरावट के बाद कंपनी का टोटल मार्केट कैप 5,56,523.72 करोड़ रुपये रह गया। शेयर की कीमत 4,047.00 रुपये पर ट्रेड करती दिखी। इस शेयर का 52 वीक हाई प्राइस 4,440.00 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो प्राइस 3,288.10 रुपये है।
भारती एयरटेल के शेयर में आज 15.60 रुपये यानी करीब 0.83 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। टॉप लूजर्स की लिस्ट में इसका दूसरा स्थान है। इस गिरावट के बाद कंपनी का टोटल मार्केट कैप 11,30,547.06 करोड़ रुपये रह गया। शेयर की कीमत 1,855.40 रुपये पर ट्रेड करती दिखी। इस शेयर का 52 वीक हाई प्राइस 2,174.50 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो प्राइस 1,740.50 रुपये है।
पावरग्रिड शेयर में आज 2.10 रुपये यानी करीब 0.73 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। टॉप लूजर्स की लिस्ट में इसका तीसरा स्थान है। इस गिरावट के बाद कंपनी का टोटल मार्केट कैप 2,65,485.74 करोड़ रुपये रह गया। शेयर की कीमत 285.45 रुपये पर ट्रेड करती दिखी। इस शेयर का 52 वीक हाई प्राइस 324.95 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो प्राइस 250 रुपये है।
एनटीपीसी शेयर में आज 2.65 रुपये यानी करीब 0.74 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। टॉप लूजर्स की लिस्ट में इसका चौथा स्थान है। इस गिरावट के बाद कंपनी का टोटल मार्केट कैप 3,44,474.06 करोड़ रुपये रह गया। शेयर की कीमत 355.25 रुपये पर ट्रेड करती दिखी। इस शेयर का 52 वीक हाई प्राइस 414.40 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो प्राइस 315.55 रुपये है।
मैक्स हेल्थकेयर के शेयर में आज 6.10 रुपये यानी करीब 0.54 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। टॉप लूजर्स की लिस्ट में इसका पांचवा स्थान है। इस गिरावट के बाद कंपनी का टोटल मार्केट कैप 1,10,356.11 करोड़ रुपये रह गया। शेयर की कीमत 1,133.80 रुपये पर ट्रेड करती दिखी। इस शेयर का 52 वीक हाई प्राइस 1,314.30 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो प्राइस 903.00 रुपये है।
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