Nayara और सरकारी पंप्स पर Petrol-Diesel की कीमत में कितना है अंतर? जानिए आज आपके शहर में भाव

कतर ने बताया कि दोहा में ईरान और अमेरिका के बीच हुई अप्रत्यक्ष बातचीत में सकारात्मक प्रगति हुई है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि होर्मुज में जहाजों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन पूरी तरह से स्थिति सामान्य होने में अभी समय लगेगा। इसके लिए तेल टैंकरों की आवाजाही, तेल उत्पादन दोबारा शुरू करना, क्षतिग्रस्त ढांचे की मरम्मत और समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों को हटाने जैसे कई काम पूरे करने होंगे। इसके अलावा कुछ शिपिंग कंपनियां अभी भी इस मार्ग पर परिचालन को लेकर सतर्क बनी हुई हैं।