कतर में ईरान-अमेरिका समझौते पर अहम वार्ता, 6 अरब डॉलर की फ्रीज़ संपत्ति और MoU उल्लंघन का मुद्दा गरमाया

US Iran indirect talks Doha: कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच हुई नवीनतम अप्रत्यक्ष वार्ता में दोनों देशों के बीच हुए एमओयू के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में ईरान की करीब 3 अरब डॉलर की जमी हुई राशि जारी करने के प्रस्ताव और समझौते के उल्लंघन की निगरानी के लिए विशेष संचार चैनल (हॉटलाइन) स्थापित करने जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई।