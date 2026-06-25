5 देशों का नाम लेकर ट्रंप क्यों भड़के? कहा- पैसा नहीं सिर्फ वफादारी चाहिए, NATO सहयोगियों के लिए नया संदेश

इस पर ट्रंप ने कहा कि किसी न किसी पॉइंट पर मुझे इसके पूरा होने का इंतजार करना होगा। मुझे नहीं पता कि वे कभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मेरा मतलब है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे कभी कहेंगे कि यह हमारी मिसाइलों में से एक थी। मुझे नहीं पता कि वे कभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि गलती किसकी थी क्योंकि हर जगह मिसाइलें उड़ रही थीं और जो हुआ वह बहुत भयानक है।