चीन की मैग्लेव ट्रेन ने 5.3 सेकेंड में पकड़ी 800 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड

Maglev Train: चीन ने परिवहन की दिशा में एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल, चीन ने एक ऐसी मैग्लेव ट्रेन का परीक्षण किया है, जिसने एक किलोमीटर लंबे टेस्ट ट्रैक पर 800 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की है। खास बात यह है कि पिछले छह महीने में यह तीसरी बार है, जब इस मैग्लेव ट्रेन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। अब चीन भविष्य को देखते हुए 1000 किमी प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार से चलने वाली तकनीक विकसित करने की कोशिशों में जुटा है।