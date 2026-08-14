14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

चीन की मैग्लेव ट्रेन ने 5.3 सेकेंड में पकड़ी 800 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड

China Maglev train: चीन ने 800 किमी प्रति घंटा की रफ्तार वाली नई मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। अब चीन का लक्ष्य 1000 किमी प्रति घंटा की गति हासिल करना है, जो भविष्य में हवाई यात्रा से भी तेज होगी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Aug 14, 2026

Chine Maglev Train Speed Update.

चीन की मैग्लेव ट्रेन (Photo- IANS)

Maglev Train: चीन ने परिवहन की दिशा में एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल, चीन ने एक ऐसी मैग्लेव ट्रेन का परीक्षण किया है, जिसने एक किलोमीटर लंबे टेस्ट ट्रैक पर 800 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की है। खास बात यह है कि पिछले छह महीने में यह तीसरी बार है, जब इस मैग्लेव ट्रेन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। अब चीन भविष्य को देखते हुए 1000 किमी प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार से चलने वाली तकनीक विकसित करने की कोशिशों में जुटा है।

चीन द्वारा इस मैग्लेव ट्रेन का परीक्षण हुबेई प्रांत की डोंगहू लेबोरेटरी में 1 किलोमीटर लंबे टेस्ट ट्रैक पर किया गया। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गति के दौरान स्थिरता और नियंत्रण बनाए रखते हुए, ट्रेन की तेजी से रफ्तार पकड़ने की क्षमता को परखना था।

क्या है चीन का लक्ष्य?

चीन द्वारा इस हाई-स्पीड ट्रेन को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य लंबी दूरी की यात्रा को विमानों के मुकाबले तेज बनाना है। इसके लिए चीनी इंजीनियर मैग्लेव तकनीक और कम दबाव वाली ट्यूब पर तकनीकी परीक्षण कर रहे हैं। इस मैग्लेव ट्रेन का विकास 'चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन' (CASIC) द्वारा किया जा रहा है।

मैग्लेव ट्रेन कैसे स्पीड पकड़ती है?

चीन द्वारा पहली बार मैग्लेव तकनीक पर आधारित ट्रेन का परीक्षण जून 2025 में किया गया था। उस वक्त ट्रेन ने 7 सेकंड में 650 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी थी।

मैग्लेव ट्रेनों की खासियत यह होती है कि ये वाहन और ट्रैक के बीच सीधे संपर्क को खत्म करने के लिए चुंबकीय बलों का उपयोग करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र ट्रेन को पटरी से ऊपर उठाते हैं। इससे घर्षण कम होता है, जबकि ट्रैक के किनारे लगे कॉइल के माध्यम से उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय बल इसे आगे की तरफ धकेलते हैं।

वैसे तो मैग्लेव तकनीक का इस्तेमाल पहले से ही चीन और जापान में यात्री सेवाओं के लिए किया जा रहा है, लेकिन उनकी वर्तमान गति, हाल ही में हासिल की गई नई गति से बेहद कम है। अभी तक चीन की सबसे तेज कमर्शियल हाई-स्पीड ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 350 किमी प्रति घंटा है। अब यदि 1000 किमी प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार का चीन का यह प्रायोगिक परीक्षण सफल रहता है, तो यह उपलब्धि किसी तकनीकी क्रांति से कम नहीं होगी।

चीन की चाल पर भारत का पलटवार, अरुणाचल के 27 स्थानों को मिली आधिकारिक पहचान

ये भी पढ़ें
India-China tensions over Arunachal Pradesh.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

चीन समाचार

Updated on:

14 Aug 2026 12:39 pm

Published on:

14 Aug 2026 12:39 pm

Hindi News / World / चीन की मैग्लेव ट्रेन ने 5.3 सेकेंड में पकड़ी 800 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Pew Research Report: दुनिया में भारत की छवि सकारात्मक; श्रीलंका सबसे आगे, पाकिस्तान में सिर्फ 7% को पसंद

India wins global favour.
विदेश

भारत को लेकर अमेरिका का दावा, चीन को ट्रंप के टैरिफ से बचाने वाले ‘शैडो नेटवर्क’ का बताया हिस्सा

White House Report, Shadow Transshipment Scam
विदेश

पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असरः पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल, आज से नई दरें लागू

Pakistan Petrol Diesel price update.
विदेश

India Pakistan Tension: भारत को शहबाज की खुली धमकी! बोले- मई 2025 से भी ज्यादा ताकत से देंगे जवाब…‘एक-एक बूंद हमारी रेड लाइन’

Shehbaz Sharif India Statement
विदेश

गैस की किल्लत, बिजली गुल, अब दुकानों पर भी लगी टाइम लिमिट, अमेरिका-ईरान युद्ध की वजह से बांग्लादेश में हाहाकार

Tariq Rahman
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.