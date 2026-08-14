इजराइली सेना की टारगेटेड एयरस्ट्राइक में हमास से जुड़े गाजा के जिला पुलिस चीफ की मौत

गाजा जिला प्रमुख की इजराइल की एयरस्ट्राइक की मौत, photo source@AI
Israel Hamas Conflict: IDF और शिन बेट ने आज गाजा सिटी इलाके में एक सटीक ड्रोन हमले में हमास से जुड़े गाजा जिला पुलिस प्रमुख को मार गिराया। वह 7 अक्टूबर 2023 की घटना में शामिल था और तब से उसने इजराइल के खिलाफ कई हमले किए थे।
सेना के एक बयान के अनुसार, IDF और शिन बेट (इजराइली सुरक्षा एजेंसी) ने गाजा सिटी के पश्चिमी इलाके में एक बड़े टारगेटेड हमले में हमास कमांडर जमाल महमूद अबू कामिल को मार गिराया। इजराइली सेना का दावा है कि उसने सीजफायर के बावजूद गाजा में हमला कर हमास कमांडर को मार गिराया।
सीजफायर लागू होने के बावजूद गाजा में इजराइली हमलों में दो फिलिस्तीनी मारे गए। इनमें गाजा सिटी पुलिस फोर्स के प्रमुख और हमास कमांडर जमाल अबू कामिल भी शामिल थे, जिनकी कार को पश्चिमी गाजा सिटी में एक इजराइली ड्रोन ने निशाना बनाया था। वह गाजा पट्टी में काम कर रही इजराइली सेना के खिलाफ हमले करने की योजना बना रहा था।
गाजा सिटी में एक इजराइली हवाई हमले में गाजा जिला पुलिस प्रमुख और हमास से जुड़े कर्नल जमाल महमूद अबू कामिल की गाड़ी को ड्रोन से निशाना बनाया गया। यह टारगेटेड हमला अल-रशीद स्ट्रीट पर उनकी गाड़ी को निशाना बनाकर किया गया था।
इजराइली सेना के अनुसार, जमाल महमूद अबू कामिल इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में शामिल था और हाल के महीनों में इजराइली सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ हमलों की योजना बना रहा था। गाजा के आंतरिक मंत्रालय और पुलिस बल ने इजराइल के इन आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि अबू कामिल केवल अपने पुलिस कर्तव्यों का पालन कर रहे थे और उनका अन्य गतिविधियों से कोई संबंध नहीं था। स्थानीय स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारियों ने गाजा सिटी में इजराइली हमले में कर्नल जमाल अबू कामिल की जीप को निशाना बनाए जाने के बाद उनकी मौत की पुष्टि की है।
ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित अमेरिका-समर्थित 15-सूत्रीय गाजा रोडमैप को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक हमास के हथियार पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते, तब तक सेना पीछे नहीं हटेगी और इजराइल उन चीजों के खिलाफ गाजा में हमले जारी रखेगा, जिन्हें वह खतरा मानता है। हमास ने कहा है कि वह मध्यस्थों के साथ तय किए गए रोडमैप के प्रति प्रतिबद्ध है और उसने मध्यस्थों तथा अमेरिका से नेतन्याहू सरकार पर समझौते का पालन करने के लिए दबाव डालने की अपील की है।
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