इजराइली सेना की टारगेटेड एयरस्ट्राइक में हमास से जुड़े गाजा के जिला पुलिस चीफ की मौत

इजराइली सेना के अनुसार, जमाल महमूद अबू कामिल इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में शामिल था और हाल के महीनों में इजराइली सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ हमलों की योजना बना रहा था। गाजा के आंतरिक मंत्रालय और पुलिस बल ने इजराइल के इन आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि अबू कामिल केवल अपने पुलिस कर्तव्यों का पालन कर रहे थे और उनका अन्य गतिविधियों से कोई संबंध नहीं था। स्थानीय स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारियों ने गाजा सिटी में इजराइली हमले में कर्नल जमाल अबू कामिल की जीप को निशाना बनाए जाने के बाद उनकी मौत की पुष्टि की है।