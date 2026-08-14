Iran War: अमेरिका के 45 रीपर ड्रोन ईरान युद्ध में धवस्त, एक झटके में 1.3 अरब डॉलर का लगा फटका

इस बीच, खबर यह भी है कि पेंटागन पहले से ही रीपर को चरणबद्ध तरीके से बाहर कर रहा है। उसकी जगह सस्ते और झुंड में उड़ने वाले नए ड्रोन लाने की योजना है। ये नुकसान यूक्रेन को सालों से दी जा रही मदद और ईरान युद्ध के दबाव के बीच और भी भारी पड़ रहा है।