इंडोनेशियाई सैनिक का वीडियो देखकर यूजर का छलका दर्द, कहा- मेरी मार्च आउट परेड में परिवार भी नहीं था

Indonesian Army Training Graduation Emotional Video: सोशल मीडिया पर इंडोनेशियाई सेना के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन का एक भावुक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रशिक्षण पूरा करने वाले जवान अपने परिवार और प्रियजनों के साथ खुशी मनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक जवान ऐसा भी दिखाई देता है, जिसके पास उसे बधाई देने या गले लगाने वाला कोई अपना मौजूद नहीं था।