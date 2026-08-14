पोलैंड के लिए जासूसी करता था रूसी शख्स, हथियार-आधुनिक मिसाइल के बारे में दे दी पूरी जानकारी, कोर्ट ने सुनाई 23 साल की सजा

इस मामले से एक दिन पहले पोलैंड ने भी एक रूसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोप है कि मॉस्को ने उसे वारसॉ में एक यूक्रेनी-अमेरिकी नागरिक की हत्या के लिए रखा था। दोनों घटनाएं एक साथ आने से यूरोप में जासूसी और साजिशों की चर्चा तेज हो गई है।