Pew Research Report: दुनिया में भारत की छवि सकारात्मक; श्रीलंका सबसे आगे, पाकिस्तान में सिर्फ 7% को पसंद

इस सर्वेक्षण का सबसे दिलचस्प पहलू भारत के पड़ोसी देशों की राय में दिखने वाला जमीन-आसमान का अंतर है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत को लेकर सबसे अधिक सकारात्मक माहौल पड़ोसी देश श्रीलंका में देखने को मिला है। सर्वेक्षण में शामिल श्रीलंका के 79 प्रतिशत लोगों ने भारत को अनुकूल दृष्टि से देखने की बात कही है। यह विशाल आंकड़ा दोनों देशों के बीच गहरे लोगों के आपसी संपर्क, सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों की गवाही देता है। वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तान में भारत की छवि बिल्कुल इसके उलट है। पाकिस्तान में महज 7 प्रतिशत लोगों ने ही भारत के प्रति सकारात्मक राय व्यक्त की है। इसके अलावा तुर्किये में 15 प्रतिशत, पूर्वी यरुशलम और वेस्ट बैंक के क्षेत्रों में मात्र 18 प्रतिशत लोगों का नजरिया भारत के लिए अनुकूल पाया गया।