गैस की किल्लत, बिजली गुल, अब दुकानों पर भी लगी टाइम लिमिट, अमेरिका-ईरान युद्ध की वजह से बांग्लादेश में हाहाकार

दरअसल, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नेवल ब्लॉकेड का असर दुनिया भर में पड़ रहा है। बांग्लादेश भी इससे अछूता नहीं है। ढाका समेत सभी इलाकों में गैस की कमी की वजह से बिजली उत्पादन पर सीधा असर पड़ रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीक आवर्स के दौरान देश के नेशनल ग्रिड में कई सौ मेगावाट की कमी देखी जा रही है। इसके चलते अलग-अलग इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। यही वजह है कि सरकार ने दुकानें व बाजा खुलने व बंद करने का समय निर्धारित किया है, ताकि बिजली की खपत को कम किया जा सके।