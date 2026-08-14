विदेशी छात्रों को वीज़ा में देरी पर भड़के 30 अमेरिकी सीनेटर

वीज़ा को लेकर दिक्कतों का असर सबसे ज़्यादा भारतीय छात्रों पर पड़ा है जो फॉल 2026 इंटेक के लिए अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों में जाने की तैयारी में लगे हैं। अमेरिका में पढ़ने वाले या पढ़ने की इच्छा रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में सबसे ज़्यादा भारत से ही होते हैं। वर्ष 2024-25 में अमेरिका में भारत से लगभग 3.6 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इमिग्रेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स के अनुसार विभाग में वर्कर्स की कमी और इंटरव्यू की कड़ी प्रक्रिया के कारण वीज़ा मिलने में अभूतपूर्व देरी हो रही है। आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच के कारण यह देरी और बढ़ गई है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने सभी आवेदकों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है।