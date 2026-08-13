Colombia Earthquake: 7.4 तीव्रता के भूकंप से अब तक 273 लोगों की मौत, 3,800 से ज़्यादा घायल

भूकंप के बाद अभी भी करीब 377 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सर्च एंड रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। इसके लिए मलबे को हटाने का काम तेज़ी से किया जा रहा है क्योंकि कई लोगों के अभी भी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। भूकंप की वजह से प्रभावित क्षेत्र और आसपास के उन इलाकों में जहाँ भूकंप का झटका महसूस किया गया, में 100 से ज़्यादा इमारतें तबाह हो गईं और मलबे में तब्दील हो गईं। इसी वजह से अभी तक मलबे को पूरी तरह हटाया नहीं जा सका है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने अंतिम चरण में है। कई लोग अपने करीबियों को ढूंढने के लिए अपने हाथों से मलबा हटाने को मजबूर हो गए हैं। सर्च एंड रेस्क्यू टीम यह पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही हैं कि क्या मलबे के नीचे अभी भी कोई ज़िंदा दबा हुआ है, जिससे उसे बचाया जा सके।