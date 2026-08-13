Bangladesh President Election: मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर होंगे BNP के राष्ट्रपति उम्मीदवार, 20 अगस्त को चुनाव

Mirza Fakhrul Islam Alamgir: बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने अपने महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। 78 वर्षीय अनुभवी नेता के नाम का ऐलान गुरुवार को पार्टी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने किया। राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को होना है। अगर आलमगीर चुनाव जीतते हैं तो वह बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति बनेंगे। BNP के पास संसद में दो-तिहाई बहुमत है और राष्ट्रपति का चुनाव संसद के जरिए होता है। ऐसे में आलमगीर को इस पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है।