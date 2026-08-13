Iran US Conflict: हॉर्मुज पर अमेरिका-ईरान आमने-सामने, किसका चलेगा राज? तेल संकट ने बढ़ाई दुनिया की चिंता

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी अब महज राजनीतिक दावे तक सीमित नहीं रह गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका इस रणनीतिक जलमार्ग पर ‘टोटल कंट्रोल’ रखता है और आने वाले समय में इसे अपने प्रभाव में बनाए रखने की योजना है। इसके उलट ईरान का कहना है कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं होतीं, हॉर्मुज को खोलने का सवाल ही नहीं उठता।