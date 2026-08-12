क्लिंटन की पाकिस्तान यात्रा का ‘सीक्रेट प्लान’! असली राष्ट्रपति कहां थे, सामने आया 26 साल पुराना राज

अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप को एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक के जरिए बिना किसी निशान वाले एयर फोर्स C-32A विमान तक ले जाया गया, जबकि प्रेस प्रतिनिधियों और स्टाफ को ले जा रहा राष्ट्रपति का विमान डिकॉय के तौर पर इस्तेमाल किया गया। व्हाइट हाउस के आधिकारिक बयानों में पहले कहा गया था कि ट्रंप पुराने एयर फोर्स वन में सवार होकर तुर्की से रवाना हुए थे।