अमेरिका में भी मनेगा आजादी का जश्न, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क ने 15 अगस्त को घोषित किया ‘भारतीय स्वतंत्रता दिवस’

न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए इसकी जानकारी साझा की। न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल द्वारा जारी उद्घोषणा में भारतीय-अमेरिकी समुदाय की मेहनत और उनके बहुमूल्य योगदान की जमकर सराहना की गई। गवर्नर ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि शिक्षा, हेल्थकेयर, व्यापार, तकनीक, अनुसंधान और जनसेवा के क्षेत्र में भारतीयों ने न्यू जर्सी को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाई है। यह आधिकारिक मान्यता न केवल दोनों देशों की दोस्ती को नई गहराई देती है, बल्कि व्यापारिक और सांस्कृतिक साझेदारी को भी एक नया आयाम प्रदान करती है।