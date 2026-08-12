गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश केस में नया मोड़, निखिल गुप्ता सजा टलने की तैयारी में अमेरिकी सरकार

आरोप है कि विकास यादव के इशारे पर निखिल गुप्ता ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या के लिए 1 लाख डॉलर देने पर सहमति जताई और जून 2023 में 15 हजार डॉलर एडवांस के तौर पर दे भी दिए। गुप्ता को 2024 में चेक रिपब्लिक से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था, जहां उन्होंने शुरुआत में खुद को निर्दोष बताया था। बाद में उन्होंने हत्या की सुपारी देने, साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोपों में अपना गुनाह कबूल कर लिया। इनमें से दो आरोपों में अधिकतम 10 साल और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अधिकतम 20 साल की सजा हो सकती है।