ईरान का डर या सुरक्षा अलर्ट? डोनाल्ड ट्रंप ने बदला था विमान, अब खुद बताई वजह

Donald Trump Iran threat: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुर्किये यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर एक बेहद गोपनीय ऑपरेशन सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब स्वीकार किया है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर उन्हें एक विमान से दूसरे विमान में ले जाया गया था। उन्होंने कहा कि वह सीक्रेट सर्विस और सेना की सलाह का पालन करते हैं और उन्हें लगा था कि कोई खतरा मौजूद है।