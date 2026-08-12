चेहरा पढ़ने का हुनर! आपका सुख, दुःख, गुस्सा सब समझते हैं डॉग्स

डॉग्स डरे हुए, गुस्से में और दुखी चेहरे में अंतर कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी ऑफ विएना के वैज्ञानिकों ने पालतू डॉग्स के दिमाग का एमआरआई स्कैन किया। 12 डॉग्स को इंसानों के खुश, दुखी, डरे हुए और गुस्से वाले चेहरे दिखाए गए। इनके कुछ खास दिमागी हिस्सों को देखने पर पता चला कि वो खुश चेहरों को हर दूसरे चेहरे से अलग पहचानने में सक्षम थे। लेकिन दुःख, डर और गुस्से के बीच अंतर समझना थोड़ा मुश्किल होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डॉग्स को गुस्से और दुःख जैसे भावों के बीच अंतर समझने के लिए कई बार चेहरे के साथ-साथ इंसान की शारीरिक भाषा की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यानी सिर्फचेहरे को देखकर हर भाव को समझ पाना उनके लिए हमेशा आसान नहीं होता।