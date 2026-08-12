‘शेख हसीना लौटती हैं तो उन्हें दी जाएगी पूरी सुरक्षा’, बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने साफ किया रुख

भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख पराग जैन के हालिया ढाका दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर जाहेद उर रहमान ने लोगों से अनावश्यक अटकलों से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह यात्रा दोनों पड़ोसी देशों के बीच नियमित संपर्क का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि इसे हाल ही में भारत आए बांग्लादेश के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस (DGFI) के महानिदेशक की यात्रा की तरह ही नियमित द्विपक्षीय संपर्क के तौर पर देखा जाना चाहिए।