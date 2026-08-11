शेख हसीना के प्रत्यर्पण अनुरोध पर भारत का बड़ा बयान, कहा- तय प्रक्रिया के तहत हो रही जांच

बता दें हादी पर पिछले साल दिसंबर में ढाका में हमला हुआ था। उन्हें चलती मोटरसाइकिल से गोली मारी गई थी। गंभीर हालत में उन्हें सिंगापुर ले जाया गया। लेकिन इलाज के दौरान 18 दिसंबर, 2025 को उनकी मौत हो गई थी। बांग्लादेश इस मामले में संदिग्ध आरोपियों की वापसी भी चाहता है। रिपोर्टों के मुताबिक, भारत में दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश ने इस मामले में भारत से सहयोग की अपील की है।