बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में कार्गो जहाज पर मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत

Red Sea Attack: बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में तंजानिया के झंडे लगे एक कार्गो जहाज 'तिहामाह' पर हुए कथित हूती हमले में तीन क्रू मेंबरों की मौत हो गई है। इस हमले से लाल सागर के समुद्री मार्गों को लेकर भय का माहौल है। यमन के सूत्रों के अनुसार, तंजानिया के झंडे लगे एक कार्गो जहाज पर सवार दो पाकिस्तानी और एक इंडोनेशियाई नागरिक की मौत होने के समाचार हैं। हालांकि, अब तक हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।