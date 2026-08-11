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यूक्रेन के परमाणु संयंत्र वाले जपोरिज्जिया शहर पर रूस का बड़ा हमला, 6 लोगों की मौत, कीव में भी लगी आग

Russia Missile Strikes Ukraine: मंगलवार तड़के रूस के जपोरिज्जिया, कीव और अन्य क्षेत्रों पर हमलों में 12 लोग मारे गए, जबकि यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस के वोरोनिश में बड़े गोदामों में भीषण आग लग गई।
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भारत

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Rahul Yadav

Aug 11, 2026

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यूक्रेन के परमाणु संयंत्र वाले जपोरिज्जिया शहर पर रूस का बड़ा हमला (Photo: X/@ZelenskyyUa)

Russia Ukraine war: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष दिन-ब-दिन और अधिक घातक होता जा रहा है। मंगलवार तड़के दोनों देशों ने एक-दूसरे के इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। यूक्रेन के दक्षिण-पूर्वी शहर जपोरिज्जिया और राजधानी कीव में रूसी हमलों ने भारी तबाही मचाई, वहीं यूक्रेन के पलटवार से रूस के वोरोनिश क्षेत्र में बड़े ऑनलाइन रिटेलर के दो गोदाम जलकर खाक हो गए।

यूक्रेन में रूसी मिसाइलों का कहर: जपोरिज्जिया में 6 की मौत

जपोरिज्जिया के क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव के अनुसार, रूसी सेना ने शहर पर मिसाइलों और हवाई बमों से भीषण बमबारी की। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हुए हैं। हमले के बाद इमारतों और वाहनों में आग लग गई।

इसके अलावा राजधानी कीव में भी हवाई हमले के अलर्ट जारी किए गए। कीव के सैन्य प्रशासन और मेयर विटाली क्लिट्स्को के अनुसार, मध्य जिले में गोदामों में आग लग गई और धमाकों की आवाजें सुनी गईं। वहीं, डनिप्रोपेट्रोव्स्क और डोनेट्स्क क्षेत्रों में भी रातभर हुए हमलों में 6 लोगों की मौत हुई और 16 लोग घायल हो गए।

रूस के वोरोनिश पर यूक्रेनी ड्रोन स्ट्राइक, 36,000 वर्ग मीटर में फैली आग

दूसरी तरफ, यूक्रेन ने भी रूसी सीमा पार कर वोरोनिश क्षेत्र को निशाना बनाया। वोरोनिश के गवर्नर अलेक्जेंडर गुसेव ने बताया कि वायु रक्षा इकाइयों ने 15 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। हालांकि, ड्रोन का मलबा गिरने से ऑनलाइन रिटेलर वाइल्डबेरीज के दो बड़े गोदामों में भीषण आग लग गई।

गवर्नर के मुताबिक, एक गोदाम में 16,000 वर्ग मीटर के दायरे में आग लगी। दूसरे परिसर में 20,000 वर्ग मीटर का इलाका आग की लपटों में घिर गया। इस हमले में रूस में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए।

निझनेकामस्क हमले के बाद बढ़ा तनाव

यह ताजा विनिमय सोमवार को रूस के तातारस्तान क्षेत्र स्थित निझनेकामस्क के तेल हब पर हुए घातक यूक्रेनी हमले के बाद देखने को मिला है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, निझनेकामस्क रिफाइनरी पर हुए उस हमले में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया है, जबकि 78 लोग घायल हुए हैं। यह चार साल से जारी इस युद्ध में रूसी धरती पर हुए सबसे विनाशकारी हमलों में से एक माना जा रहा है।

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Updated on:

11 Aug 2026 03:33 pm

Published on:

11 Aug 2026 03:33 pm

Hindi News / World / यूक्रेन के परमाणु संयंत्र वाले जपोरिज्जिया शहर पर रूस का बड़ा हमला, 6 लोगों की मौत, कीव में भी लगी आग

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