यूक्रेन के परमाणु संयंत्र वाले जपोरिज्जिया शहर पर रूस का बड़ा हमला, 6 लोगों की मौत, कीव में भी लगी आग

Russia Ukraine war: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष दिन-ब-दिन और अधिक घातक होता जा रहा है। मंगलवार तड़के दोनों देशों ने एक-दूसरे के इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। यूक्रेन के दक्षिण-पूर्वी शहर जपोरिज्जिया और राजधानी कीव में रूसी हमलों ने भारी तबाही मचाई, वहीं यूक्रेन के पलटवार से रूस के वोरोनिश क्षेत्र में बड़े ऑनलाइन रिटेलर के दो गोदाम जलकर खाक हो गए।