‘जिहादी चुने जा रहे हैं’, डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को बताया कट्टरपंथी, सोमाली प्रवासियों पर भी साधा निशाना

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर मिशिगन सीनेट के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल एल-सैयद के खिलाफ कई पोस्ट शेयर किए। उन्होंने एक तस्वीर साझा की जिसमें एल-सैयद को हिजाब पहनी महिलाओं के सामने दिखाया गया था और साथ ही यह संदेश लिखा गया था कि ये लोग आम नागरिकों के घर और सामान पर कब्जा करने आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी और अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप की फोटो के साथ एल-सैयद और उनकी पत्नी का कोलाज बनाकर 'दो अलग अमेरिका' का संदेश दिया। इस आक्रामक प्रचार पर पलटवार करते हुए अब्दुल एल-सैयद ने कहा कि ट्रंप केवल विभाजन और नफरत का फायदा उठाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, जबकि वे वास्तव में जनता के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध हैं।