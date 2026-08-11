Trump Visa Revocation 2026: ट्रंप का बड़ा वीजा एक्शन: 1.75 लाख से ज्यादा वीजा रद्द, भारतीय छात्रों और IT प्रोफेशनल्स पर बढ़ी चिंता

Indian Students US Visa: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने विदेशी नागरिकों के खिलाफ इमिग्रेशन कार्रवाई को और तेज कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अब तक 1.75 लाख से ज्यादा वीजा रद्द किए जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है, जिनका नाम किसी आपराधिक मामले में सामने आया, जिन्होंने वीजा नियम तोड़े या अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया। इस कार्रवाई ने अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों, खासकर छात्रों और पेशेवरों, की चिंता बढ़ा दी है।