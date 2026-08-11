युद्ध के बीच खामेनेई ने 6 बड़े सैन्य पदों पर की नियुक्तियां, जानें कौन हैं नए कमांडर

इसके अलावा उन्‍होंने नेता ने हुसैन ताएब को आईआरजीसी की बसीज संगठन का प्रमुख नियुक्त किया। सुप्रीम लीडर ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में ल‍िखा कि हुज्जत-उल-इस्लाम हुसैन ताएब, जायोनी-अमेरिकी दुश्मन के हाथों मेजर जनरल सुलेमानी की शहादत को देखते हुए और आपकी प्रतिबद्धता, काबिलियत व अनुभव को ध्यान में रखते हुए, आईआरजीसी के कमांडर-इन-चीफ की सिफारिश पर, मैं आपको आईआरजीसी बासिज संगठन का प्रमुख नियुक्त करता हूं। इजरायल-अमेरिका से बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान की सैन्य संरचना में इस बदलाव को सुरक्षा रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।