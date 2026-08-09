Iran US: ईरान ने अमेरिका के सामने रखी नई शर्तें, बताया कैसे खुलेगा ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि बातचीत चल रही है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या यह समझौता अमेरिका के हितों के अनुकूल होगा। उन्होंने कहा कि हम अभी इस प्रक्रिया के बीच में हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान वह सब देने को तैयार है जो हमारे सुरक्षा हितों के लिए जरूरी है। फिलहाल हमारा ध्यान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही का ढांचा तैयार करने पर है। अमेरिका ने अभी तक ईरान की नई शर्तों पर अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।