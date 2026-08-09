Typhoon Dolphin को लेकर चीन में अलर्ट, 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द, 4 लाख से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए

Typhoon Dolphin China: चीन के पूर्वी तट पर टाइफून डॉल्फिन का खतरा बढ़ता जा रहा है। तूफान के मद्देनजर शंघाई में हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर के दो प्रमुख एयरपोर्ट से रविवार को 1,300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। वहीं, तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ बाढ़ और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।