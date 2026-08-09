Typhoon Dolphin को लेकर चीन में अलर्ट, 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द, 4 लाख से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए

टाइफून डॉल्फिन की वजह से चीन के कुछ क्षेत्रों में 200 से 400 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। (Photo Credit - IANS)
Typhoon Dolphin China: चीन के पूर्वी तट पर टाइफून डॉल्फिन का खतरा बढ़ता जा रहा है। तूफान के मद्देनजर शंघाई में हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर के दो प्रमुख एयरपोर्ट से रविवार को 1,300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। वहीं, तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ बाढ़ और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।
तूफान का असर इससे पहले ताइवान में दिखाई दिया, जहां शनिवार को इसकी बाहरी हवाओं ने उत्तरी हिस्सों को प्रभावित किया। राजधानी ताइपे समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई। खराब मौसम को देखते हुए कुछ ताइवानी एयरलाइनों ने रविवार को चीन जाने वाली उड़ानें भी रद्द कर दीं।
रविवार सुबह टाइफून डॉल्फिन की अधिकतम निरंतर हवा की गति करीब 162 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मौसम संबंधी पूर्वानुमानों के मुताबिक, तूफान के रविवार को चीन के झेजियांग प्रांत की ओर बढ़ने और पड़ोसी फुजियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है।
चीन के मौसम अधिकारियों ने अगले कुछ दिनों के दौरान कुछ क्षेत्रों में 200 से 400 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान जताया है। लगातार भारी बारिश के कारण झेजियांग में अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा सबसे ज्यादा बताया जा रहा है।
शंघाई में भी प्रशासन ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं। स्थानीय सरकारी मीडिया ‘द पेपर’ के मुताबिक, होंगच्याओ और पुडोंग एयरपोर्ट पर रविवार के लिए निर्धारित उड़ानों में करीब 60 फीसदी को रद्द कर दिया गया। दोनों एयरपोर्ट से मिलाकर 1,300 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं।
तूफान के संभावित प्रभाव वाले क्षेत्रों में लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर भेजने का अभियान शुरू कर दिया गया है। झेजियांग के ताइझोउ शहर में शनिवार शाम तक करीब 3.9 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
शंघाई में भी 30 हजार से अधिक लोगों को उन इलाकों से हटाया गया है, जिन्हें तूफान के लिहाज से अधिक जोखिम वाला माना गया है। झेजियांग प्रशासन ने समुद्र और जलमार्गों से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है। इनमें फेरी सेवाएं और क्रूज संचालन शामिल हैं।
अधिकारियों ने लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखने और निचले तथा भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण पूर्वी चीन के कई हिस्सों में हालात तेजी से बदल सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग