Iraq Saudi US Strikes: US-सऊदी हमलों के बाद इराकी गुट ने दी ‘मिसाइल के बदले मिसाइल’ की खुली चेतावनी

इराक के प्रभावशाली हथियारबंद संगठन 'हरकत हिजबुल्लाह अल-नुजबा' के प्रमुख अकरम अल-काबी ने एक बेहद आक्रामक बयान जारी करते हुए सऊदी अरब और अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का संकल्प दोहराया है। अल-काबी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रियाद के साथ कूटनीतिक बातचीत का अब कोई औचित्य नहीं बचा है और वह पूरी तरह निरर्थक साबित हुई है। उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि "सऊदी अरब को केवल एक सटीक सैन्य कार्रवाई के जरिए ही सीधा किया जा सकता है। मिसाइलों का मुकाबला केवल मिसाइलों से ही होगा और आग का जवाब केवल आग से दिया जाएगा।"