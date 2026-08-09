सऊदी में अरामको फैसिलिटी में आग, ईरान समर्थित हूतियों पर शक, रियाद ने नहीं की हमले की पुष्टि

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब क्षेत्रीय मीडिया में सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाए जाने की खबरें आ रही हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि सऊदी के जुबैल शहर में भी एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई थी और वहां एक गैस प्लांट में आग लगने की बात कही जा रही है।

दूसरी तरफ यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने हाल ही में जजान और यानबू में अरामको सुविधाओं पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स से हमला करने का दावा किया था। हालांकि, सऊदी सरकार ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि जजान में लगी यह आग किसी हूती हमले की वजह से लगी है या यह सिर्फ एक सामान्य हादसा था।