शिक्षा के मामले में भारत की दोहरी तस्वीर: GDP का मानक पूरा, सरकारी खर्च का लक्ष्य अधूरा

शिक्षा पर खर्च की यह तस्वीर ऐसे समय सामने आई है, जब भारत माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के मामले में भी अपने लक्ष्यों से पीछे है। निम्न माध्यमिक स्तर यानी कक्षा VI-VIII की शिक्षा पूरी करने की दर 86% है। 2025 के लिए भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य 99% था। मौजूदा दर लक्ष्य से 13 प्रतिशत अंक कम है। यूनेस्को ने 2025 के लिए 90% का व्यावहारिक लक्ष्य भी तय किया था। भारत की मौजूदा दर इससे भी 4 प्रतिशत अंक कम है। हालांकि, 2015 के मुकाबले सुधार हुआ है। उस समय निम्न माध्यमिक शिक्षा पूरी करने की दर 81% थी। अब यह बढ़कर 86% हो गई है। उच्च माध्यमिक स्तर यानी कक्षा IX-XII में स्थिति और कमजोर है। यहां शिक्षा पूरी करने की दर सिर्फ 51% है। 2025 के लिए भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य 84% था। यूनेस्को ने निम्न और उच्च दोनों माध्यमिक स्तरों पर भारत की प्रगति को धीमा बताया है।