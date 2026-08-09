Baramati Plane Crash: बारामती रनवे पर लैंडिंग के दौरान ट्रेनी विमान क्रैश, बाल-बाल बची पायलट की जान; सुरक्षा पर उठे सवाल

Baramati Trainer Aircraft Crash: महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नियमित उड़ान पर निकला एक प्रशिक्षण विमान रनवे के पास अचानक क्रैश-लैंड हो गया। हालांकि इस हादसे में ट्रेनी पायलट सुरक्षित बाहर निकल आया और विमान को आंशिक क्षति पहुंची, लेकिन इस घटना ने एविएशन सेफ्टी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बाद अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की निगरानी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और स्थानीय एयरस्ट्रिप के सुरक्षा मानकों पर कड़े सवाल उठने लगे हैं।