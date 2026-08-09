असम में बाढ़ का कहर जारी, 99 लोगों की मौत; जोरहाट में हालात नियंत्रण में, 1.66 लाख लोग प्रभावित

रविवार को मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने जोरहाट में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में अब हालात नियंत्रण में हैं और जलस्तर लगातार घट रहा है। उन्होंने बताया कि बाढ़ से जोरहाट जिले के 304 गांव प्रभावित हुए हैं और करीब 1.66 लाख लोग इसकी चपेट में आए हैं। बाढ़ में अब तक 9 लोगों की मौत हुई है।