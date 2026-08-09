…तो अंडों का सामना करना पड़ेगा, कोलकाता में बैनर लगाकर भाजपा में शामिल होने वालों को चेताया गया

संजय पोइरा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने सिंडिकेट, जबरन वसूली और 'कट मनी' (अवैध कमीशन) के खिलाफ वोट दिया है। इसलिए अभी हम देख रहे हैं कि भाजपा के दरवाजे थोड़े खुल गए हैं। इसके पीछे राष्ट्रीय हित में राजनीतिक हिसाब-किताब हो सकता है लेकिन जो लोग (तृणमूल कांग्रेस के नेता) इस थोड़े खुले दरवाजे से आ रहे हैं, वे सभी जबरन वसूली और 'कट मनी' लेने में शामिल रहे हैं। उन्होंने सरकार बदलने के बाद भाजपा में शामिल होने वालों को चेतावनी दी और कहा कि वे जबरन वसूली न करें, जिसके कारण पिछली सरकार को सत्ता से बाहर किया गया था।