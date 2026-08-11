तमिलनाडु में पहले गाया जाएगा तमिल राज्यगीत और फिर राष्ट्रगीत-राष्ट्रगान, विजय सरकार का हो सकता है केंद्र सरकार से टकराव

दरअसल विवाद की शुरुआत मई में विजय के शपथ ग्रहण समारोह से हुई थी। वहाँ केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार पहले वंदे मातरम् और फिर राष्ट्रगान जन गण मन बजाया गया, जबकि तमिल थाई वाजथु बाद में बजाया गया। इसके बाद तमिलनाडु में विवाद शुरू हो गया और राज्यगीत को पहले स्थान पर रखने की मांग तेज़ हुई। जून में मद्रास हाईकोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें तमिल राज्यगीत को सरकारी समारोहों में सबसे पहले गाने की मांग की गई थी। सीएम विजय ने सोमवार को विधानसभा में इस संबंध में सरकारी प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। प्रस्ताव में राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक संस्थानों के कार्यक्रमों की शुरुआत तमिल थाई वाजथु से करने की बात कही गई है।