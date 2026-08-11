11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

तमिलनाडु में पहले गाया जाएगा तमिल राज्यगीत और फिर राष्ट्रगीत-राष्ट्रगान, विजय सरकार का हो सकता है केंद्र सरकार से टकराव

तमिलनाडु में सीएम विजय ने सभी सरकारी कार्यक्रमों में तमिल राज्यगीत को वंदे मातरम् से पहले गाने के प्रस्ताव पारित कर दिया है।
2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Tanay Mishra

Aug 11, 2026

Vijay in TN assembly

सीएम विजय (Photo - ANI)

तमिलनाडु (Tamil Nadu) में सरकारी कार्यक्रमों में ‘तमिल थाई वाजथु’ (Tamil Thaai Vazhthu), जिसे तमिल राज्यगीत भी कहा जाता है, जो सबसे पहले गए जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। सीएम विजय की सरकार ने सोमवार को विधानसभा में प्रस्ताव पारित करते हुए राज्यगीत को सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत में अनिवार्य करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। हालांकि इस फैसले पर केंद्र सरकार से टकराव हो सकता है।

केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के खिलाफ विजय सरकार का प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने पिछले महीने देश में सभी सरकारी और सार्वजनिक आयोजनों में राष्ट्रगीत (National Song) और राष्ट्रगान (National Anthem) को लेकर अलग-अलग राज्यों में अपनाई जा रही व्यवस्थाओं पर विराम लगा दिया था। गृह मंत्रालय ने इसके लिए एक विस्तृत निर्देश जारी करते हुए राष्ट्रगीत वंदे मातरम् (Vande Mataram) और राष्ट्रगान जन गण मन (Jana Gana Mana) के प्रस्तुतीकरण का एक समान और अनिवार्य प्रोटोकॉल तय किया। इस प्रोटोकॉल के अनुसार अगर किसी सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों होने हैं, तो हमेशा राष्ट्रगीत पहले और राष्ट्रगान बाद में होगा। जिन राज्यों में राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के साथ वहाँ का राज्यगीत भी गाया जाता है तो वहाँ भी यही क्रम रहेगा। विजय सरकार का फैसला केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के खिलाफ है और ऐसे में टकराव संभव है।

कैसे हुई थी विवाद की शुरुआत?

दरअसल विवाद की शुरुआत मई में विजय के शपथ ग्रहण समारोह से हुई थी। वहाँ केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार पहले वंदे मातरम् और फिर राष्ट्रगान जन गण मन बजाया गया, जबकि तमिल थाई वाजथु बाद में बजाया गया। इसके बाद तमिलनाडु में विवाद शुरू हो गया और राज्यगीत को पहले स्थान पर रखने की मांग तेज़ हुई। जून में मद्रास हाईकोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें तमिल राज्यगीत को सरकारी समारोहों में सबसे पहले गाने की मांग की गई थी। सीएम विजय ने सोमवार को विधानसभा में इस संबंध में सरकारी प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। प्रस्ताव में राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक संस्थानों के कार्यक्रमों की शुरुआत तमिल थाई वाजथु से करने की बात कही गई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2026 01:19 am

Published on:

11 Aug 2026 01:17 am

Hindi News / National News / तमिलनाडु में पहले गाया जाएगा तमिल राज्यगीत और फिर राष्ट्रगीत-राष्ट्रगान, विजय सरकार का हो सकता है केंद्र सरकार से टकराव

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केंद्र सरकार के हाथ में जाएगी खदान और खनन जमीनों पर टैक्स की ‘चाबी’!

PM Narendra Modi chairs cabinet meeting
राष्ट्रीय

विदेश में पढ़कर लौटना चाहते हैं 81% भारतीय छात्र, सर्वे में हुआ खुलासा

Indian students studying abroad
विदेश

पंजाब बीजेपी में असंतोष, नितिन नवीन बोले – ‘सबको साथ लेकर चलें’

Nitin Nabin
राष्ट्रीय

जानलेवा है चांदीपुरा वायरस, गुजरात में 225 संदिग्ध मामले, 25 मरीजों की मौत

Chandipura Virus Outbreak
राष्ट्रीय

‘रांची सदर अस्पताल में भर्ती हुए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो’, 9 दिन से भूख हड़ताल के बाद बिगड़ी तबीयत

Devendra Nath Mahto, Devendra Nath Mahto Hospital, JPSC JSSC Protest, JPSC JSSC Students Protest, Jharkhand Student Protest, Jharkhand Assembly Gherao,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.