11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘रांची सदर अस्पताल में भर्ती हुए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो’, 9 दिन से भूख हड़ताल के बाद बिगड़ी तबीयत

JPSC-JSSC आंदोलन के बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई। 9 दिन की भूख हड़ताल के बाद उन्हें रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
2 min read
Google source verification

रांची

image

Rahul Yadav

Aug 10, 2026

Devendra Nath Mahto, Devendra Nath Mahto Hospital, JPSC JSSC Protest, JPSC JSSC Students Protest, Jharkhand Student Protest, Jharkhand Assembly Gherao,

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो (फोटो - एएनआई)

Jharkhand Student Protest and Devendra Nath Mahto: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई। 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे महतो को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह विधानसभा घेराव के लिए निकले छात्रों के मार्च में भी शामिल हुए थे।

इमरजेंसी वार्ड में चल रहा इलाज

रांची सदर अस्पताल की मेडिकल ऑफिसर नैनी प्रिया ने बताया कि देवेंद्र नाथ महतो का इलाज इमरजेंसी वार्ड में किया जा रहा है। महतो के सहयोगी पंकज कुमार ने दावा किया कि विधानसभा के पास पुलिस की लाठीचार्ज में वह घायल हुए थे। महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। वह पिछले नौ दिनों से भूख हड़ताल पर थे।

विधानसभा के गेट नंबर-1 के बाहर जुटे थे छात्र

प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि वे विधानसभा के गेट नंबर-1 के बाहर जमा हुए थे। उनका कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई शुरू की। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई युवा घायल हुए। उनके मुताबिक, सिर, हाथ और चेहरे समेत शरीर के कई हिस्सों पर चोटें आई हैं।

अधिकारियों के अनुसार, झारखंड विधानसभा के पास हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और चार पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का भी किया इस्तेमाल

प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेड लगाए थे। छात्रों के विधानसभा के पास पहुंचने के बाद स्थिति बिगड़ गई। इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद लाठीचार्ज भी किया गया। घायल प्रदर्शनकारी शिवम ने आरोप लगाया कि छात्र विधानसभा के बाहर सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे थे। उनके मुताबिक, पुलिस ने बिना किसी चेतावनी या बातचीत के लाठीचार्ज शुरू कर दिया।

शिवम ने बताया कि उनके पीठ पर चोट लगी। उन्होंने दावा किया कि दूसरे युवाओं को भी सीने और हाथ पर चोटें आई हैं। उनके मुताबिक, करीब 100 युवाओं को लाठियां लगीं और कई प्रदर्शनकारी गंभीर दर्द में हैं।

सोचा था जन्मदिन पर मांगें पूरी होने का गिफ्ट मिलेगा

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 51वें जन्मदिन के दिन विधानसभा पहुंचे थे। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनकी मांगों पर कोई फैसला करेगी। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर मांगें पूरी होने का तोहफा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बदले में लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछार का सामना करना पड़ा। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

झारखंड विधानसभा गेट के बाहर दोबारा लाठीचार्ज, खदेड़े गए अभ्यर्थी; छात्रों ने कहा- लाठियां बरसाकर सीएम मना रहे जन्मदिन

ये भी पढ़ें
Jharkhand Student Protest

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Aug 2026 10:18 pm

Published on:

10 Aug 2026 10:18 pm

Hindi News / National News / ‘रांची सदर अस्पताल में भर्ती हुए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो’, 9 दिन से भूख हड़ताल के बाद बिगड़ी तबीयत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केंद्र सरकार के हाथ में जाएगी खदान और खनन जमीनों पर टैक्स की ‘चाबी’!

PM Narendra Modi chairs cabinet meeting
राष्ट्रीय

विदेश में पढ़कर लौटना चाहते हैं 81% भारतीय छात्र, सर्वे में हुआ खुलासा

Indian students studying abroad
विदेश

पंजाब बीजेपी में असंतोष, नितिन नवीन बोले – ‘सबको साथ लेकर चलें’

Nitin Nabin
राष्ट्रीय

तमिलनाडु में पहले गाया जाएगा तमिल राज्यगीत और फिर राष्ट्रगीत-राष्ट्रगान, विजय सरकार का हो सकता है केंद्र सरकार से टकराव

Vijay in TN assembly
राष्ट्रीय

जानलेवा है चांदीपुरा वायरस, गुजरात में 225 संदिग्ध मामले, 25 मरीजों की मौत

Chandipura Virus Outbreak
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.