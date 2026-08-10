‘रांची सदर अस्पताल में भर्ती हुए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो’, 9 दिन से भूख हड़ताल के बाद बिगड़ी तबीयत

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 51वें जन्मदिन के दिन विधानसभा पहुंचे थे। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनकी मांगों पर कोई फैसला करेगी। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर मांगें पूरी होने का तोहफा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बदले में लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछार का सामना करना पड़ा। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे।