11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

Gujarat News: मोरबी के रहस्यमय कुएं में पानी की हलचल का राज खुलेगा, जीएसआई टीम ने लिए नमूने

Morbi mysterious well: मोरबी के वीरपरडा गांव में कुएं के पानी में रहस्यमय हलचल की जांच के लिए भूगर्भीय सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंची। टीम ने कुएं और पास के एक अन्य कुएं से पानी के नमूने लिए हैं, जिनकी जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rakesh Mishra

Aug 10, 2026

Morbi mysterious well

कुएं का हिलता पानी। फाइल फोटो- पत्रिका

मोरबी। जिले के वीरपरडा गांव में एक खेत के कुएं में पानी की रहस्यमय हलचल के बाद भूगर्भीय सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) की टीम ने स्थल का दौरा कर पानी के नमूने लिए। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राज्य और राष्ट्रीय मीडिया में भी छाया रहा था, जिसमें इस कुएं की चर्चा देखने को मिली। वीरपरडा गांव में प्रांजीवनभाई सदरिया के खेत में स्थित इस कुएं में पानी का स्तर कभी स्थिर रहता है तो कभी अचानक हलचल करने लगता है।

सोशल मीडिया पर वायरल

पिछले 1 अगस्त से इस कुएं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद मोरबी की भूगर्भशास्त्री टीम और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने भी जांच की थी, लेकिन वे किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई थीं। पानी की इस रहस्यमय हलचल का कारण अभी भी अज्ञात है। इसी के मद्देनजर भूगर्भीय सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक बिजयकुमार दास और उनकी टीम ने सोमवार को वीरपरडा गांव पहुंचकर कुएं का गहन निरीक्षण किया।

पानी के नमूने एकत्र किए

टीम ने मुख्य कुएं के साथ-साथ पास के एक अन्य कुएं से भी पानी के नमूने एकत्र किए हैं। इन नमूनों की जांच के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे कलक्टर को सौंपा जाएगा। इस जांच से कुएं में पानी की हलचल के पीछे के वैज्ञानिक कारणों का पता लगने की उम्मीद है।इससे पहले जिला प्रशासन और भू-वैज्ञानिकों की टीम ने जांच के बाद इस घटना को पूरी तरह प्राकृतिक बताया था। सूचना मिलने पर जिला भू-वैज्ञानिक जेएस वाढेर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था। जांच में अधिकारियों ने साफ किया था कि इसका भूकंप या किसी तरह की भूकंपीय गतिविधि से कोई संबंध नहीं है।

दूसरे कुओं में पानी पूरी तरह शांत

बता दें कि यह कुआं जामनगर-अमृतसर राष्ट्रीय हाईवे के पास विरपारड़ा गांव में किसान प्रांजीवनभाई सदरिया के खेत में बना है। उन्होंने बताया कि कुआं करीब तीन महीने पहले तैयार हुआ था। इसका व्यास करीब 30 फीट और गहराई 18 फीट है। प्रांजीवनभाई के अनुसार कुएं का पानी लगातार हिलता हुआ नजर आता है, जबकि आसपास के दूसरे कुओं में पानी पूरी तरह शांत है।

घटना हैरानी का विषय

किसी अन्य कुएं में ऐसी स्थिति नहीं देखी गई है। इसी वजह से स्थानीय लोगों के लिए भी यह घटना हैरानी का विषय बनी हुई है। भू-वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में लगातार हुई बारिश से जमीन के भीतर पानी का स्तर बढ़ रहा है। पानी जब चट्टानों के बीच की परतों तक पहुंचता है तो वहां मौजूद हवा दबाव के साथ बाहर निकलती है। हवा के दबाव और तेज हवा के असर से कुएं का पानी हिलता हुआ दिखाई देता है।

Air India: हवा में अचानक 300 फीट नीचे गिरा था एयर इंडिया का विमान, मुख्य पायलट ड्रग स्क्रीनिंग में पॉजिटिव

ये भी पढ़ें
Air India pilot

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Aug 2026 09:36 pm

Published on:

10 Aug 2026 09:25 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Gujarat News: मोरबी के रहस्यमय कुएं में पानी की हलचल का राज खुलेगा, जीएसआई टीम ने लिए नमूने

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. हर्ष का मोडासा में अंतिम संस्कार, इकलौते बेटे की मौत से परिवार बेसुध

Last rites of resident doctor Dr. Harsh performed in Modasa; family devastated by the death of their only son
अहमदाबाद

11539 स्ट्रीट फूड वेंडरों में से पांच बने श्रेष्ठ, 66876 ग्राहकों ने दी रेटिंग

ahmedabad amc news
अहमदाबाद

Ahmedabad: एनआइडी ने डिजाइन की राष्ट्रपति भवन के ‘एट होम’ समारोह की विशेष आमंत्रण किट

nid design invitation kit
अहमदाबाद

राखी के धागे से सीमा तक पहुंचा बहनों का स्नेह, जवानों के लिए भेजीं 68 हजार राखियां

sisters' affection reaches the borders via rakhi threads 68000 rakhi sent for soldiers
अहमदाबाद

महिला से दुष्कर्म मामले में भाजयुमो के तहसील मंत्री सहित दो गिरफ्तार

two arrested including bjym tehsil secretary in rape case with woman
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.