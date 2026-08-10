Gujarat News: मोरबी के रहस्यमय कुएं में पानी की हलचल का राज खुलेगा, जीएसआई टीम ने लिए नमूने

टीम ने मुख्य कुएं के साथ-साथ पास के एक अन्य कुएं से भी पानी के नमूने एकत्र किए हैं। इन नमूनों की जांच के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे कलक्टर को सौंपा जाएगा। इस जांच से कुएं में पानी की हलचल के पीछे के वैज्ञानिक कारणों का पता लगने की उम्मीद है।इससे पहले जिला प्रशासन और भू-वैज्ञानिकों की टीम ने जांच के बाद इस घटना को पूरी तरह प्राकृतिक बताया था। सूचना मिलने पर जिला भू-वैज्ञानिक जेएस वाढेर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था। जांच में अधिकारियों ने साफ किया था कि इसका भूकंप या किसी तरह की भूकंपीय गतिविधि से कोई संबंध नहीं है।