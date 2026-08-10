महिला से दुष्कर्म मामले में भाजयुमो के तहसील मंत्री सहित दो गिरफ्तार

भाजयुमो के तहसील मंत्री के रूप में कार्यरत सह ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े विजय चौहान ने जून 2025 में सोशल मीडिया के माध्यम से महिला से संपर्क किया था। शिकायत के मुताबिक, इसके बाद विजय ने महिला को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। वह उसके साथ बार-बार मैसेज और फोन पर बातचीत करता था। कुछ समय बाद उसने महिला को मिलने के लिए बुलाया और अपने मोबाइल फोन से उसके आपत्तिजनक फोटो ले लिए। यह कथित प्रेम संबंध करीब तीन महीने तक चला। इसके बाद महिला के पति और परिजनों को इस संबंध के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे फटकार लगाई। इसके बाद विवाहिता ने इस संबंध को समाप्त कर दिया और विजय से बातचीत भी बंद कर दी।