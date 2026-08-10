11539 स्ट्रीट फूड वेंडरों में से पांच बने श्रेष्ठ, 66876 ग्राहकों ने दी रेटिंग

मनपा के स्वास्थ्य (फूड) विभाग के अनुसार शहर के सातों जोन में अब तक 11539 स्ट्रीट फूड वेंडरों का पंजीकरण किया जा चुका है। प्रत्येक पंजीकृत वेंडर को एक यूनिक क्यूआर कोड दिया गया है, जिसे ग्राहक अपने मोबाइल से स्कैन कर स्वच्छता, हाइजीन, खाद्य गुणवत्ता, ग्राहक सेवा और व्यवहार के आधार पर रेटिंग व फीडबैक दे सकते हैं। इसी फीडबैक के आधार पर हर महीने श्रेष्ठ वेंडरों का चयन किया जाता है। विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से वेंडरों में स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। साथ ही नागरिकों की भागीदारी से खाद्य सुरक्षा व्यवस्था भी अधिक प्रभावी हुई है।