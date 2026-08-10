Ahmedabad: एनआइडी ने डिजाइन की राष्ट्रपति भवन के ‘एट होम’ समारोह की विशेष आमंत्रण किट

एनआइडी निदेशक के मुताबिक इस किट में यूं तो चार राज्यों की हस्तकला है, लेकिन सबसे अहम कुछ समय पहले ही नक्सलवाद से उबरे छत्तीसगढ़ के बस्तर की लौह-शिल्प कला है। वहां की प्रसिद्ध ढोकरा कला (लौह-शिल्प कला) के 50 जानकार कारीगरों ने बस्तर में ही डिस्प्ले फ्रेम और घंटी तैयार की है, जो देवकोट वनक्षेत्र के संरक्षण का संदेश देते हैं। गोवा के कलाकारों ने हाथ से चित्रित अज़ुलेजो टाइल में खाजान भूमि और समुद्र तटीय जलीय पर्यावरण को दर्शाया है। मध्यप्रदेश की भील कला के जरिए स्थानीय बीज संरक्षण की परंपरा को प्रस्तुत किया गया है। धार जिले के बाग प्रिंट कपड़े से फैब्रिक एन्वेलप तैयार किया है। महाराष्ट्र की वारली चित्रकला में छत्रपति संभाजीनगर के खाम नदी पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट को दर्शाया गया है। वहीं आमंत्रण के बाहरी कवर पर कोंकण क्षेत्र की कावी कला से प्रेरित डिजाइन है।